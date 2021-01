Politiek gaat voor Berkelland Lokaal en Regio8

Lege sport­school in normaal zo drukke januari­maand: ‘Proberen onze leden in beweging te houden’

7:00 LICHTENVOORDE/ HENGELO - Wie de kerst- en nieuwjaarskilo’s eraf wil trainen kan daarvoor in ieder geval de komende weken nog niet terecht in de sportschool. In de normaal zo drukke januarimaand waar de zwetende lijven om voorrang strijden in de sportschool, is het nu stil op de apparaten en in het krachthonk.