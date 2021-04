Politiek in Berkelland werkt aan verbod op lachgas: ‘Het verwoest levens van jonge mensen’

Lachgas een onschuldige partydrug? De politiek in Berkelland denkt daar anders over. Er komen steeds meer bewijzen dat veelvuldig gebruik van lachgas zeer schadelijk is voor de gezondheid. Zo lopen jongeren een dwarsleasie op, krijgen twintigers een hartinfarct of ontstaan er hersenbeschadigingen. „Lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen”, meldt de Jellinek-kliniek. Andere bijwerkingen zijn concentratiestoornissen of hoofdpijn, duizeligheid, je evenwicht verliezen, verward zijn, misselijkheid, gevoelloosheid, tintelingen of flauwvallen.