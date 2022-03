Politieke aardverschuiving leidt in Winterswijk tot afscheid van maar liefst dertien raadsleden

Column Hagelstenen Niemand wordt beter van de verruwing in de lokale politiek

Ze zei het plompverloren en ik was er niet op voorbereid. ,,Ik wil best praten om de sfeer in het gemeentebestuur te verbeteren, maar daar is wel wat voor nodig. Ik voel me niet veilig bij jullie’’, liet de Winterswijkse VVD-wethouder Inge klein Gunnewiek zich zaterdagmiddag in Ratum ontvallen.

2 maart