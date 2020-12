Politiepensionado Peter: ‘Mijn carrière afsluiten met De Graafschap in de eredivisie, zo had het móeten zijn’

In zijn huis in Ulft is direct duidelijk: hier zit een groot De Graafschap-fan. Een beertje met politieoutfit draagt een De Graafschap-pet en een miniatuurversie van De Vijverberg pronkt op tafel. ,,Ik baal enorm als ze verliezen.”



De liefde voor de Doetinchemse voetbalclub ziet diep bij Peter van Baardewijk, die na een loopbaan van 48 jaar bij de politie sinds begin deze maand pensionado is. Maar door corona waren zijn laatste maanden anders dan gewenst. ,,Vanwege de pandemie promoveerde De Graafschap niet. En de laatste maanden was er helemaal geen publiek meer bij. Vrij dramatisch allemaal. Mijn carrière afsluiten met De Graafschap in de eredivisie, zo had het móeten zijn. Maar zo heeft het niet mógen zijn.”



Is dat een smet op uw carrière?

,,Een smet is wat overdreven, maar het is natuurlijk wel heel erg jammer dat ik het niet zo leuk heb kunnen afsluiten zoals ik begin dit jaar had gewenst en gedacht.”