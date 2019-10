Poll: Wilt u een extra pmd-bak? Of gewoon vaker inzamelen dat plastic?

Sinds 1 juli 2019 hebben alle huishoudens in Berkelland een container voor plastic, metalen en drankkartons (pmd) gekregen. Tegelijk is de inzamelfrequentie van het pmd-afval verlaagd van één keer per twee weken naar één keer vier weken. Vooral grote gezinnen in Berkelland komen hierdoor in problemen. Hun pmd-container is soms na twee weken al overvol. Dus gooien ze het pmd-afval maar in de grijze kliko. De invoering van de pmd-container werkt dan averechts. In plaats van meer, wordt er dan minder afval gescheiden in Berkelland.