Pomphouder Theo Wenting krijgt gelijk van de Raad van State: ‘Gerechtigheid’

update Nextdoor over ‘omstreden’ brief namens buurtapp in Winters­wijk: ‘Wij sturen nooit iets zonder toestem­ming’

8 maart WINTERSWIJK - In Winterswijk noord-oost zijn dit weekend wervingsbrieven bezorgd van de buurtapp Nextdoor. Dit bedrijf kwam in 2019 in opspraak over vermeend misbruik van persoonsgegevens. Zo zouden brieven verstuurd worden, zonder dat degene wiens naam eronder staat daarvan zou weten.