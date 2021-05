Pony’s kunnen in Neede weer over geschilderde hindernisbalken springen

De hindernissen konden wel een likje verf gebruiken. De Pasruiters voerde de klus uit tijdens NLdoet, afgelopen weekend. Op vrijdag en zaterdag konden vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om allerhande werkzaamheden uit te voeren.

De Pasruiters doet altijd aan NLdoet mee. In de jaren voor corona kwam er hulp van het Zone.college. Scholieren van de school uit Borculo helpen de club op de grootste vrijwilligers van ons land met tal van klusjes. Maar de leerlingen ontbraken ditmaal. „Vanwege corona. De school heeft het geannuleerd. Dat is ook wel logisch”, zegt bestuurslid Moniek ten Thije van De Pasruiters.

Quote Er zijn nog geen wedstrij­den. Toch hebben we hier ook het onkruid weggehaald. Want dat groeit gewoon door. Moniek ten Thije, De Pasruiters

Zij hoopt volgend jaar weer leerlingen te kunnen begroeten op het complex aan de Bergweg. „Want het is altijd heel leuk met de scholieren. Ze zorgen er onder meer voor dat het terrein er netjes uitziet en dat de hindernisbalken geschilderd worden.”

Ditmaal zijn er ruim tien vrijwilligers actief bij De Pasruiters. Bijna iedereen is lid van de club. „Er is één vrijwilliger aanwezig die geen lid is van onze vereniging. Hij heeft zich aangemeld voor deze klus bij ons. Ik vind het mooi dat een niet-lid hier ook iets wil doen. Hopelijk wil hij vrijwilliger bij de club blijven. Nieuwe vrijwilligers kunnen we wel gebruiken”, zegt Ten Thije.

Balken liggen in weer en wind buiten

Het schilderen van de hindernisbalken gebeurt volgens haar jaarlijks. „Die liggen hier in weer en wind buiten. Maar sommige balken gebruiken we niet meer. Kapotte balken gaan weg”, zegt Ten Thije.

De clubleiding van De Pasruiters wil ook graag dat het terrein er verzorgd uitziet. „Voor een wedstrijd als de Grote Prijs van Berkelland wordt alles hier aangeveegd. De Grote Prijs is altijd op Hemelvaart, maar vanwege corona zijn er momenteel geen wedstrijden. Toch hebben we hier ook het onkruid weggehaald. Want dat groeit gewoon door.”

De wedstrijdsport komt echter stilaan op gang. Na NLdoet was er een zogeheten meetmoment op het terrein van De Pasruiters. „We hebben een onderlinge dressuur gehouden. De deelnemers arriveren met hun paard, doen hun proef en gaan daarna meteen weer weg. Zonder een klassement en prijzengeld voorkomen we dat deelnemers gaan wachten. Daarom noemen we dat een meetmoment”, zegt Ten Thije.