Pool gearresteerd in undercoveractie tegen fietsdiefstal

Overleven­de kippen opgevangen bij collega na brand in Beltrumse schuur; oorzaak vuur blijft mysterie

14:20 BELTRUM - Het blijft onduidelijk hoe de brand is ontstaan die zaterdagmiddag een kippenschuur in Beltrum in de as legde. ,,We hebben maandag de hele dag onderzoek gedaan maar geen exacte oorzaak kunnen vinden”, zegt brandweerwoordvoerder Mark Bosma.