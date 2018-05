Poolse man (39) vermist in Lochem

Video + Foto's Eindelijk kan koe Hermien uit Lettele volop genieten van de vrijheid

3 mei Koe Hermien, die eerder het nieuws haalde nadat ze in Lettele letterlijk aan de slacht was ontsnapt, mocht vandaag na enkele maanden op stal eindelijk de wei in. Vrolijk springend genoot het dier van de lentezon op het gras bij Koeienrusthuis De Leemweg in het Friese Zandhuizen, waar Hermien sinds februari woont.