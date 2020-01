Pop-updiner in De Oude Mattheüs Eibergen: proeven van rivierkreeft

Betonindu­strie-verduurza­mer Conplex verhuist naar Everskamp in Ruurlo

10:25 RUURLO/BORCULO/HENGELO (gLD) - Het bedrijf Conplex van Hocon Holding strijkt neer op bedrijventerrein de Everskamp in Ruurlo. Daarmee krijgt Berkelland een specialist binnen de gemeentegrenzen die ‘enig in zijn soort’ is: met een mobiele schuurstraat reist Conplex de wereld af om platen waarop in de betonindustrie wordt geproduceerd, te kunnen hergebruiken.