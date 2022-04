Pop-uprestaurant Motto is begin van langverwachte opknapbeurt van Grotestraat in Gendringen: ‘Echt mijn droom’

De afgelopen jaren is de Grotestraat in Gendringen er niet mooier op geworden. Door corona bleven de plannen voor vernieuwing van de straat lang liggen. Maar nu er een pop-uprestaurant komt in het pand van de voormalige verfwinkel Hendrixen begint de vernieuwing.



,,Wij merken dat er echt behoefte is aan een leuke plek in het dorp”, zegt Bresser.