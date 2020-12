Poppodium DRU het centrale punt voor aangepaste Dag van de Achterhoekse Popmuziek

Het poppodium van het DRU Industriepark in Ulft is het centrale punt van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek (DAP). Hier hebben tussen 10- en 17.00 uur zeven optredens plaats, met een beperkt publieksaantal van 30 mensen per voorstelling. De optredens zijn ook te volgen via een live stream.

20 minuten

De optredens artiesten in de DRU zijn: Boogie Monster, De Boetners, East Garden, Killer and the Cool Cats, Marise, Thrashcan en Yara Beeks. Elke formatie speelt 20 minuten. Naast de live optredens van de bands zijn er in dat uur livestreams van andere optredens voor deze dag te zien. Kaartjes zijn kosteloos per sessie online te reserveren.

Opnames

Verder worden er in de DRU opnames getoond van optredens die vooraf zijn opgenomen: Liquid Love Machine (vanuit Muziekcafé De Lantaern), BannedHeroes, Miranda Rooks, Mizstic, Merel Geerdink en Simplify en The Sec. In Boogie Woogie in Winterswijk spelen twee bands: Ferris Wheel en Next Door en East Garden doet een showcase. In de showroom van Sloot Pianoservice in Doetinchem is zangeres FRÉ te zien. Wim's Muziekkelder in Doetinchem draait de hele dag Achterhoekse muziek en heeft een afdeling ingericht met louter Achterhoekse muziek. Grafisch vormgever Marc Weikamp verzorgt een workshop in de Koppelkerk in Bredevoort.