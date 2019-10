Popronde in Doetinchem debuteert met 42 optredens: óók in Bakker Bart

De broodzaak van Martijn Wolsink was een vreemde eend in de bijt bij de Popronde in Doetinchem, de stad die dankzij ondernemer Wim Vriezen voor het eerst aan dit reizende muziekfestival deelneemt. Over de avond verspreid waren er 42 optredens in het centrum. Alle deelnemende zaken kregen een band of muzikant toegewezen die bij de setting paste. Zo waren in het jongerencentrum van De Gruitpoort pompende hiphopbeats te horen van Rotterdammer Mc Lost. In Bakker Bart bleef het vrediger met Praize; er moesten immers ook nog broodjes verkocht worden.