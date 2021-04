Positief getest! O nee, zegt de GGD een dag later, toch niet: 55 mensen overkwam het

Lekker crossen op eigen land? Dat mag niet meer in Berkelland! ‘Betutte­ling’, vindt het CDA

9 april BORCULO - Even voor de lol lekker een rondje crossen met een motor of bromfiets op een mais-akker of weiland? Als het aan de gemeente Berkelland ligt, mag dat straks niet meer. Ook niet op eigen terrein. „Betutteling”, vindt het CDA. „Dit is echt onbespreekbaar.”