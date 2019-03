Positief resultaat voor schouwburg Lochem

Er zijn in het seizoen 2017-2018 meer kaartjes verkocht en de schouwburg heeft meer geld binnen gekregen via verhuur van ruimtes. Het in eigen beheer nemen van de horeca heeft de resultaten positief beïnvloed, schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad.

Verstevigd

Het seizoen 2017-2018 is voor de schouwburg ‘succesvol’ geweest en de strategische doelen zijn gehaald, aldus de gemeente. Er zijn meer bezoeken gerealiseerd, de blik is verder naar buiten gericht, samenwerkingsverbanden verstevigd en er zijn nieuwe huurders gevonden. Ook leent de schouwburg een gereedschapskist met bijvoorbeeld apparatuur uit aan organisaties in de gemeente Lochem.

Huiskamer

Want een van de doelen is dat de schouwburg zich meer gaat mengen met andere culturele organisaties in Lochem-stad en in de dorpen. Zo zijn er in de verschillende kernen ook voorstellingen geweest die vanuit de schouwburg georganiseerd werden. De schouwburgfoyer moet zich steeds meer ontwikkelen als culturele huiskamer van Lochem door het organiseren van lezingen, debatten en kleine concerten.

Voorwaarden

In de vergadering van juli 2016 heeft de gemeente Lochem bepaald dat de subsidie verhoogd wordt naar 312000 euro per jaar, maar daaraan heeft de gemeenteraad toen dus wel voorwaarden verbonden. Vorig jaar bleek dat ook het seizoen 2016-2017 voorspoedig is verlopen voor de schouwburg. Zo moet er een gevarieerd theateraanbod met minimaal 75 voorstellingen zijn en een bezoekersaantal van minimaal 14.000 bezoekers.

Filmhuis