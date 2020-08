Post van stichting voor dierenhulp verdwijnt spoorloos: ‘Kost ons heel veel geld’

VIDEO de Stentor Nieuws Update: nevel houdt terras koel en agent krijgt klappen bij zwembad

19:03 Dagelijks praten we je bij over het belangrijkste nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag de ultieme oplossing om met dit extreem warme weer toch op het terras te kunnen zitten in Deventer en een politieagent doet aangifte nadat hij van een 18-jarige jongen een klap in het gezicht kreeg bij een aanhouding in Almen.