Postbode Jaime: ‘Ik vrolijk de boel op in deze sombere tijd’

BORCULO/EIBERGEN - Normaliter zijn het drukke tijden rond kerst en de jaarwisseling. Zeker voor bepaalde beroepsgroepen. Hoe is dat nu we weer in een lockdown zitten? De postbode geeft antwoord.

Op zijn hoofd prijkt een kerstmuts, aan zijn fietskrat bungelen kerstmannetjes en om zijn nek heeft hij een vrolijke kerstdas gestropt. Postbode Jaime Lebbink uit Borculo brengt deze weken de brieven, kaarten en pakketjes in een bijzondere outfit rond. Aangepast aan de tijd van het jaar.

Veel kerstkaarten

Hij is in deze periode beduidend drukker dan de rest van het jaar, lockdown of geen lockdown. Vijf dagen in de week fietst hij heen en weer tussen Borculo en Eibergen om brievenbussen te vullen, van acht uur ’s morgens tot ongeveer half vijf in de middag. Lebbink: „In de zomer heb ik wel dagen dat ik in drie uur al klaar ben, maar dat lukt in december en januari zeker niet.” Het gros van de poststukken bestaat nog steeds uit kerstkaarten, hoewel veel mensen hun kerstwensen ook per mail of WhatsApp versturen. „Maar een kaartje is toch leuker en persoonlijker”, zegt hij. Lebbink lacht en zegt dan: „En je houdt ons aan het werk.”

Passend werk

De 42-jarige postbesteller is blij met zijn baan. Hij is er de persoon niet naar om hele dagen hetzelfde te doen tussen vier muren. Niet dat hij het bij vorige werkgevers slecht had, maar hele dagen in de buitenlucht en veel contact met mensen bevalt hem toch een stuk beter. „Dit is echt passend werk voor mij.” Weer of geen weer, hij bezorgt de post met zijn oer-Hollandse fiets met drie versnellingen. Lebbink: „Mensen vragen mij vaak: Waarom neem je geen elektrische fiets? Maar dat wil ik niet. Dit is mijn sportschool.”

Opvrolijken

Onlangs bracht hij met Madelon Kuijk van het Feestatelier in Eibergen zichzelf en zijn fiets in kerstsfeer. Het is zijn manier om de voor iedereen pittige coronatijd iets lichter te maken. „Want ik wil in deze sombere dagen de boel wat opvrolijken”, zegt hij. Vorig jaar riep hij mensen op om een kerstkaart te sturen naar een eenzame medeburger, dit jaar tovert hij een glimlach op menig gezicht door feestelijk de post te bezorgen. Hij wordt vaak staande gehouden voor een praatje, waardoor hij nog langer onderweg is. Maar dat deert hem niet en hij snapt dat wel. „Veel mensen hebben daar nu extra behoefte aan.”