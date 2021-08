Postduif rijdt kilometers mee op motorkap van Rienke uit Noordijk en ontsnapt aan torenvalk

Ze was zondag even met de hond aan het wandelen op de Es bij Geesteren. „Ik zag dat een torenvalk een duif probeerde te pakken. Ze vlogen achter elkaar aan, maar de duif leek te ontsnappen”, vertelt Rienke Nijland uit Noordijk.

Volgens Nijland was de duif mogelijk verdoofd of in shock van de aanval van de torenvalk. „Maar na een tijdje vloog hij gewoon weg. Hij leek niet gewond of zo. Dankzij de lift wist de postduif in elk geval te ontsnappen aan de roofvogel.”