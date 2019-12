Posteractie ‘Handen af van SKB’ heeft direct succes in Winterswijk

WINTERSWIJK - Het hele gemeentehuis hangt inmiddels vol met posters van ‘Handen af van het SKB’. Bedoeling is dat alle inwoners de poster die in het plaatselijk huis-aan-huis-blad is afgedrukt achter hun ramen plakken, aldus de initiator van de actie Henk Jan Tannemaat.

,,Om daarmee aan te geven dat de Winterswijkers een eigen volwaardig ziekenhuis willen houden. Ik hoop dat mensen hem achter het raam plakken en dan een foto nemen en op Facebook zetten. Want als gemiddelde Winterswijker kun je niet veel met dit verhaal. Op deze manier kun je toch je stem laten horen.”

Motie in Achterhoek Raad

De politieke partijen in de raad komen vanavond bijeen om te praten over gezamenlijke acties. Het CDA heeft in ieder geval al een motie in voorbereiding voor de Achterhoek Raad volgende week maandag. Daarin wordt de Achterhoek Board opgeroepen om zich in te zetten voor het behoud twee volwaardige ziekenhuizen, om daarmee de bereikbare zorg voor de hele Achterhoek te garanderen.

Bovendien moet de Board een langetermijnvisie afdwingen bij Santiz om terugkerende onrust te stoppen. Daarnaast moet Santiz een positieve campagne starten om zorgpersoneel, artsen en verpleegkundigen te behouden en aan te trekken voor de Achterhoek.

Tannemaat, fractievoorzitter van Winterswijks Belang, gaat de motie zeker ondertekenen. ,,Dit is een goede actie. We moeten echt het tij zien te keren, want het is gewoon van de zotte.”

Petitie