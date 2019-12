Posters met ‘Handen af van het SKB’ vullen de Winterswijkse ramen: ‘Iedereen heeft het erover’

Ze woont in het hart van het dorp en heeft gelijk gehoor gegeven aan de oproep de poster ‘Handen af van het SKB’ voor het raam te hangen. Als protest tegen de plannen om twee afdelingen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix naar Doetinchem te verhuizen. ,,Ik deed in 2012 ook mee aan een soortgelijke actie. Die had toen succes. Ik ben ervan overtuigd dat het deze keer weer succes heeft.”

De gemoederen in de Oost Achterhoek zijn inmiddels hoog opgelopen en in Winterswijk zeker. ,,Bij mij in de winkel heeft iedereen het erover”, aldus Holders die een kantoorboekhandel heeft. ,,Verloskunde is te belangrijk om over te plaatsen naar Doetinchem. Ik hoorde laatst van een bevalling in Ratum die in het SKB met een keizersnee eindigde. Als die vrouw naar Doetinchem had gemoeten, vreesde de verloskundige voor het leven van moeder en kind.”

Ook voor het raam van Inez Luckman (43) in wijk De Pas prijkt inmiddels een uitgeknipte poster. ,,Ik vind dat er een volwaardig ziekenhuis moet blijven", zegt ze stellig. ,,Ik snap niet waarom een ziekenhuis dat zo goed draait en deze week ook nog eens een prijs heeft gekregen vanwege de goede zorg, moet sluiten. Daar moet je trots op zijn als Winterswijker.”



Op haar werk is het SKB ook hét onderwerp van gesprek. ,,Iedereen heeft het erover. Dit leeft enorm. En ik ben blij dat er nu gezamenlijke acties zijn vanuit de politiek. Dit gaat ons allemaal aan, van welke partij je ook bent.”

