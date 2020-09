PostNL ‘steekt over’ naar Gellekink en komt zo bijna terug op plek oude postkantoor

Geen staatsloten

CIGO Meneer Kees, verderop aan de Brink de afgelopen jaren het Eibergse PostNL-servicepunt, wordt binnenkort gesloten. Dat is de aanleiding voor de verhuizing van de PostNL-balie. Boekhandel Gellekink zit al sinds 1885 op de huidige plek. „Gellekink was mijn oma's meisjesnaam. Sindsdien zijn we eigenlijk Blankvoorts, maar de naam is zo gelaten”, zegt Ronald Blankvoort. „Het dienstenpakket van PostNL zetten wij voort, maar zonder dat we sigaretten verkopen. Ook hebben we geen staatsloten”, zegt Ronald Blankvoort.