Precies 34,2 graden in Hupsel: heetste 25 juni ooit

In het Gelderse buurtschap Hupsel is vandaag volgens weerdienst Weerplaza een buitentemperatuur van precies 34,2 graden gemeten. Daarmee heeft Nederland een nieuw dagrecord. Niet eerder was het zó tropisch warm op een 25 juni. Het laatste 25 juni-record was in 1976 in Volkel (Noord-Brabant) waar 34 graden werd gemeten.