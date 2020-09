Predikant Frits Slomp alias ‘Zwerver’ zette aan tot verzet in Aalten

Hulp bij het wassen of strijken nodig? In Zutphen vervangt een afhaal­dienst de huishoude­lij­ke hulp

6:30 Je vuile was in een waszak op laten halen en op een later moment gewassen en gestreken weer thuisbezorgd krijgen. Inwoners van Zutphen die via huishoudelijke hulp geholpen worden met het wassen en strijken, krijgen vanaf komend jaar zo’n was- en strijkservice.