Pretpark Hof van Eckberge in Eibergen gaat 20 mei deels weer open

EIBERGEN - Recreatiepark Hof van Eckberge in Eibergen gaat vanaf 20 mei weer (beperkt) open. Voorlopig blijven alle speelvoorzieningen binnen gesloten. Vanaf 1 juni is wel de horeca weer geopend. Dit alles onder strenge voorwaarden.

Ruim 2 maanden geleden op 15 maart om 17.30 uur sloot Hof van Eckberge verplicht haar deuren. „ Zoals veel bedrijven hebben gedaan, heeft ook Hof van Eckberge zich direct aangemeld voor alle beschikbare financiële overheidsregelingen. Gelukkig is er nu weer licht aan de horizon en mogen de gasten, uiteraard met inachtneming van álle geldende RIVM maatregelen Hof van Eckberge weer bezoeken”, aldus Maarten Reimes van de Hof van Eckberge.

Volledig scherm Maarten Reimes van Hof van Eckberge © Annina Romita

„Het complete team is de afgelopen weken enorm druk geweest om binnen én buiten allerlei onderhouds- en schoonwerkzaamheden te verrichten. Speeltoestellen zijn gereinigd, er is veel snoeiwerk gedaan, bloemenmengsels zijn ingezaaid, er is volop gepoetst en voorbereidingen voor heropening zijn getroffen. Uiteraard zijn de dieren binnen en buiten in de mini zoo ook continue goed verzorgd.”

De Hof van Eckberge wil proberen om voor alle medewerkers het werk te behouden. „Dat geldt voor het vaste team, de flexwerkers, de staigiaires, de gedetacheerden maar ook voor de cliënten van Estinea. Reimes: „Daarvoor is het noodzakelijk dat de bezoekersstroom weer zo snel als mogelijk, met inachtneming van de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen, op gang komt.”

Volledig scherm EIBERGEN - Overzichtsfoto Hof van Eckberge. © Lars Smook

Omdat Hof van Eckberge in de categorie ‘Pret- en themaparken’ valt, kan het park met goedkeuring van de Veiligheidsregio en Gemeente Berkelland vanaf 20 mei weer open. Het park, de mini ZOO, alle speeltoestellen buiten en de toiletgroepen zijn in deze fase 1 weer toegankelijk voor jaarabonnementhouders (gratis) en bezoekers.

De selfservice is geopend voor ‘take away’ in het park, hier kunnen bezoekers terecht voor (warme) dranken, ijsjes en versnaperingen. Het terras, het restaurant, bowlingbanen, lasergame, de snoezelruimte en de speelstructuren binnen zijn nog gesloten. „Er zijn duidelijke looproutes aangegeven, extra hygiënevoorzieningen zoals desinfectiepunten geplaatst en er wordt toegezien op het toepassen van de regels door gasten, zoals de 1,5 meter afstand.”

Volledig scherm Hof van Eckberge met op de achtergrond het Eibergse openluchtzwembad ’t Vinkennest. © Wouter Borre DTCT

Omdat er voorlopig een maximaal aantal gasten is toegestaan, heeft Hof van Eckberge een online ticketsysteem op haar website toegevoegd. Bezoekers dienen hier vóóraf voor een bepaalde dag én tijdsvak tickets te kopen. „Zo is inzichtelijk wanneer het maximum is bereikt en voorkomt dit teleurstelling aan de deur wanneer gasten op de bonnefooi komen en het maximale aantal gasten is bereikt. Gasten ontvangen een e-ticket met barcode, welke contactloos gescand wordt bij de receptie op hun smartphone. Zo denken we ook aan het milieu en besparen we samen papier en inkt. Er geldt een aangepaste entreeprijs geldt in deze fase met gedeeltelijke Corona-beperkingen.”

Vernieuwingen

In de afgelopen periode zijn ook een aantal vernieuwingen gerealiseerd. „Wij hebben een nieuwe attractie toegevoegd in onze zand- en waterspeelplaats waar tevens één van onze vlonders ook toegankelijk gemaakt is voor gasten in een rolstoel. Het wilgendoolhof is verder uitgebreid en er is een veld ingezaaid met een bloemenmengsel waar de bijen nectar en stuifmeel uit kunnen halen.”

Acties