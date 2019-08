Preuverieje bij museumboerderij Lebbenbrugge in Borculo ter ere van 85-jarig bestaan

De Lebbenbrugge zelf is veel ouder dan 85 jaar. Het achterhuis dateert van 1400 en het voorhuis is er in 1550 tegenaan gebouwd. Het Lebbenbruggeverhaal, inclusief de geschiedenis, is sinds de opening van het museum in 1934 al te horen van de rondleiders.

Bij de receptie voor genodigden wordt dit weekeinde het nieuwe boek van Ben van Dijk gepresenteerd: De Lebbenbrugge door de jaren heen. Een aantal vrijwilligers heeft ter ere van het 85-jarig bestaan van het museum in een spontane actie de ingang van de Lebbenbrugge versierd.

Heuvel-wandeling

Borculo - Oude ambachtendag bij museumboerderij de Lebbenbrugge

Vanaf de Lebbenbrugge is met ingang van zaterdag een wandeling door natuurgebied Beekvliet te maken, die meester Heuvel honderd jaar geleden ook maakte. Hij schreef zijn ervaringen en overpeinzingen op in het verhaal De Geheimen van den ouden weg, dat samen met een routebeschrijving van de wandeling en een aantal wetenswaardigheden, is opgenomen in een brochure die morgen wordt gepresenteerd.