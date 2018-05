Prijs voor Lochemse film met hoogbejaarde acteurs

De Staat

Overvallen

Dat de film, over een bejaardentehuis dat gesloopt moet worden, zo leuk is geworden stond van tevoren niet vast. De hoogbejaarde acteurs waren helemaal niet van plan om te acteren. ,,We hebben ze een beetje overvallen'', zegt regisseur Jorn Snelting. Hij maakte de film in opdracht van projectorganisaties Fit-ART en Oerend Hart. De ouderen waren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst voor cliënten van thuiszorgorganisatie Sensire, maar dat bleek een onverwachte casting.

Obstakels

De meeste hoogbejaarden hadden nog nooit in een film gespeeld en er waren ook andere obstakels. ,,Het knappe is dat de 90-jarigen bijna blind zijn, maar je dat niet in de film ziet'', zegt Mattanja van Asten. De zestiger is de jongste van het gezelschap en speelde samen met haar nu bijna 90-jarige vader Oscar in de productie. Volgens Snelting maakt een beperking niet zoveel uit. ,,We filmen stukje bij stukje'', zegt hij. ,,Je verzint hulpmiddelen waarmee je aan de slag kunt. Desnoods printen we het script uit op lettergrootte 80.'' Precies door die instelling viel de film op bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Die organisatie bestaat tien jaar en reikt daarom in iedere provincie een prijs uit aan een bijzonder cultureel project. Voor Gelderland is dat dus de film Droomoord geworden.