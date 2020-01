Prijzenregen Achterhoekse en Liemerse muzikanten bij 3voor12 Awards

In een uitverkocht Luxor Live in Arnhem gingen ook de band Snow Coats uit Doetinchem (Take the Weight off Your Shoulders als beste album), Fré uit Doetinchem/Babberich (beste artwork met WE RISE When We Lift Each Other Up) en de Duivense indierockband Smoking Alaska (beste video bij Through The Blue) met een award naar huis.



Daarnaast won Lonneke Prins een award voor de beste concertfoto. Die maakte ze afgelopen jaar op het festival Mañana Mañana in Vorden.