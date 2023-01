Prikkelarm uurtje op kermis Groenlo geschrapt: ‘Er kwam niemand op af’

GROENLO - Terwijl sommige plaatsen het zogenoemde prikkelvrije moment op kermissen uitbreiden, is in Groenlo besloten het uurtje helemaal te schrappen. ,,Er kwam niemand op af”, zegt wethouder Arjen Schutten.

Tijdens het prikkelarme uur op de kermis in Groenlo stond de muziek een flink tandje lager en werden flikkerende lichten gedimd. Het idee daarbij is dat mensen die moeite hebben met veel prikkels, zoals bijvoorbeeld heel jonge kinderen, mensen met autisme, epilepsie en/of een beperking, ook even kunnen genieten van de kermis. Die kermis zonder al te veel prikkels werd in Groenlo in 2019 voor het eerst ingevoerd.

,,Maar bij de vorige editie is gebleken dat daar in Groenlo blijkbaar geen behoefte aan is. Tijdens het laatste prikkelarme uur was er niemand op de kermis”, zegt Schutten. Daarom heeft de gemeente besloten het moment te schrappen voor de komende kermis, die gepland staat van zaterdag 19 tot en met maandag 21 augustus.

Lichtenvoorde wel

In het nabijgelegen Lichtenvoorde blijft het rustige kermisuurtje wel overeind. ,,In tegenstelling tot Groenlo trekt het daar wél veel publiek”, zegt Schutten. ,,Daarom hebben we, ook in samenspraak met de kermisexploitanten, besloten het hier wel in stand te houden.”

De gemeente heeft voor beide plaatsen de planning voor de te plaatsen attracties inmiddels rond. In Groenlo worden daarbij, net als in voorgaande jaren, geen extra kosten in rekening gebracht voor elektra, aansluitkosten en de te plaatsen woonwagens van de kermisexploitanten. Een beleid dat blijkbaar succes heeft, want de gemeente had dit jaar meer inschrijvingen van exploitanten voor de kermis in Groenlo dan voorgaande edities.

Passen en meten

Bij de kermis in Lichtenvoorde, die gekoppeld is aan het zeer populaire bloemencorso, staat de gemeente voor heel andere uitdagingen. Daar is het passen en meten om alle attracties en horeca voldoende ruimte te geven. Een van de gevolgen is dat er komend jaar geen attractie voor café De Kletskop staat, omdat het terras van het café steeds drukker is geworden.

Daarnaast is ervoor gekozen het podium, dat in 2018 op de Markt stond, niet terug te laten keren. In plaats daarvan komt er net als in 2022 een centraal opgestelde attractie.

Volledig scherm Plattegrond van de kermis in Groenlo 2023 © Gemeente Oost Gelre

Volledig scherm Plattegond van de kermis in Lichtenvoorde in 2023. © Gemeente Oost Gelre

