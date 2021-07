Prikken zonder afspraak is populair: EHBO deelt water uit bij lange wachtrij in Borculo

Waarom is het zwembad in Eibergen of Neede dicht? ‘Ik word soms voor rotte vis uitgemaakt!’

12:22 EIBERGEN/NEEDE - Waarom staan zwemliefhebbers soms voor een dichte deur bij openluchtzwembad ’t Vinkennest in Eibergen of het overdekte zwembad ’t Spilbroek in Neede?