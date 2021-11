Priktour tegen corona groot succes in Achterhoek: GGD blijft mobiel vaccineren in de regio

,,De priktour is in de Achterhoek een heel groot succes, daar zijn wij uiteraard heel blij mee”, zegt Anneloes Vos, projectleider vaccineren bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland.



Absolute koploper is Aalten, waar in zeven plaatsen tot nu toe liefst 1.159 prikken zijn gezet. Ook in Winterswijk (673) en Oost Gelre (438) hebben veel mensen zich laten vaccineren bij de mobiele priklocaties, die op verschillende plekken in het gebied komen. Dit om de drempel om een prik te halen zo laag mogelijk te maken.



Mede dankzij dit prikken in de dorpen, tikken bijna alle gemeenten in de Achterhoek een vaccinatiegraad van 90 procent aan. Oost Gelre en Bronckhorst zitten al op dat percentage.