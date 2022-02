Primeur: ‘Slimme vangkooi’ herkent én vangt eerste beverrat bij grens

column Wethouder stapt op voordat ze verantwoor­ding aflegt: ‘Als door rood rijden en je middelvin­ger opsteken naar eventuele camera’s’

Als ik met ‘code geel’ wordt geconfronteerd, krijg ik altijd een stoplichtvisioen. Of het over een reisadvies voor een bepaald land gaat, of over een weerwaarschuwing: groen is duidelijk en rood ook. Maar daar tussenin? Als een verkeerslicht van groen op oranje springt, hangt het er erg van af waar je op dat moment bent en wat je snelheid is. Er zijn situaties waarin je remt om te wachten op opnieuw groen. Maar het kan ook zijn dat abrupt op de rem trappen maar tot chaos leidt met achteropkomend verkeer in je nek.

