Prins Bertie de 1e is de nieuwe vorst van Leutekum

DOETINCHEM - Bertie Volkers is als prins Bertie de 1e de nieuwe stadsprins van Doetinchem. De 41e Stadsprins van Leutekum werd zaterdagavond gepresenteerd tijdens het traditionele gala-avond in een volledig uitverkochte schouwburg Amphion. De tickets waren in tien minuten uitverkocht.

Als fervent carnavallist gaat de nieuwe prins regeren onder de naam Prins Bertie de 1e met zijn leus: ’t geet pas goed, a’j ’t samen doet. Daarmee geeft hij aan het carnavalsfeest te willen vieren, samen met alle carnavallisten van Leutekum.

Volkers is 57 jaar, geboren en getogen Doetinchemmer. Hij is met het carnaval groot geworden. Ooit Prins geweest bij de Vrolijke Pavers en samen met zijn vader veel uren aan het carnaval besteedt. Zo is hij ook fanatiek betrokken bij carnavalsgezelschap De Dolle Eend. Bertie is werkzaam op Scholengemeenschap Harreveld en woont samen met vriendin Karine en jongste dochter Larena. De andere drie kinderen Daniël, Roel en Jacyntha zijn inmiddels uitgevlogen.

Prinses

Aimy ter Horst is de vorst van de Blaoskoppen, de jeugdafdeling. Ze was als klein meisje al lid van de Dansgarde. Haar moeder Regina Heering was in 2002 prinses van de Blaoskoppen. Haar motto: ‘Blaoskoppen Deurdonderen!’

Ruim 750 bezoekers hebben genoten van een spectaculaire avond vol optredens van bijvoorbeeld Maan, bekend van The Voice of Holland 2016, Jeroen van de Boom en Samantha Steenwijk (winnares van The Voice of Holland 2018).