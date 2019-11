Prins Edwin II en adjudant Robby zijn in Groenlo ‘niet te klone(n)’

In de arena

De bekendmaking van het duo was het hoogtepunt van de carnavalsavond. De technische commissie van de Knunnekes had een Romeinse arena gemaakt. Daarin werden geregisseerde gevechten uitgevoerd onder het oog van ‘Julius Caesar’, een rol van de Groenlose zanger Stefan Mondial. Prins Edwin II is in het dagelijks leven logistiek medewerker bij Winterwarm in Winterswijk, adjudant Robby is docent beeldende vorming op scholen in Ulft en Arnhem.