Prins Erik II regeert over 'Waskuupstad’ en heeft zijn broers als adjudanten

’S-HEERENBERG - Erik Krijgsman gaat regeren over Waskuupstad ('s-Heerenberg) onder de naam Prins Erik II. Bijzonder is dat hij zijn twee broers Danny en Rob als adjudanten heeft gekozen. ’t Geet weer loos, is het motto dit carnavalsseizoen.

Erik Krijgsman werd vrijdagavond benoemd tijdens de pronkzitting van carnavalsvereniging d’Olde Waskupen. Hij was in 2014 al adjudant van zijn broer Danny en nu zijn de rollen omgedraaid.

Hun broer Rob zit als adjudant ook in het prominente carnavalsteam. Om het helemaal in de familie te houden: dansmarietje Sanne Krijgsman is weer een dochter van adjudant Danny.

Het is niet voor het eerst dat de prins en adjudanten allemaal Krijgsman heten (in 2014 was hun neef Michel Krijgsman ook adjudant), maar het is wel de allereerste keer dat drie broers samen de macht hebben.

Man van de merchandise

Prins Erik II is sinds 2016 lid van carnavalsvereniging d’Olde Waskupen. Sindsdien is hij lid van de Raad van Elf. Ook begeleidde hij de Jeugdraad van Elf en was hij actief binnen de jeugdcommissie. Sinds een aantal jaren heeft Krijgsman ook de merchandise van de carnavalsvereniging onder zijn houden. Dat ligt hem wel, want in het dagelijks leven is hij eigenaar van zijn See-You Media, een bedrijf in media- en relatiegeschenken.

Prijzen, roast en buuts

De prinsenpresentatie, waar ongeveer 500 mensen op afkwamen, stond in het teken van 66 jaar carnaval in ’s-Heerenberg bij d’Olde Waskupen. Op humoristische wijze en met een dikke knipoog werden er verschillende prijzen uitgedeeld voor prestaties uit het verleden. Ook ontbrak een echte roast niet en was er aandacht voor de beste dansgarde, de favoriete buut en het aanstormend ‘Waskuuptalent’.

Daarna kwam Prins Erik II uit het decor met twee draaiende panelen tevoorschijn, begeleid door rook, lichten en muziek.

Volledig scherm Vrijdag was de prinsenpresentatie van d'Olde Waskupen. © Marco Scheurink

Na de presentatie van de prins werd de zaal omgebouwd tot ‘Waskupentempel’ en was er alle ruimte voor muziek, dans en buuts (van Willy Stein, Vincent Nijhof, Daniël Schmitz, Wilfried Kaak en Johnny Keurentjes).

Prinsenpresentatie d’Olde Waskupen Prins: Erik II

Adjudanten: Danny en Rob Krijgsman

Narren: Tieme Lubbers en Baue Menting

Dansmarietjes: Sanne Krijgsman, Jade Jacobs, Nikki Ruttenberg en Jill Bijenhof

Volledig scherm Uit de oude doos: de carnavalsoptocht in 's-Heerenberg. © Jan Ruland van den brink