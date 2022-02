Prins Rob en adjudant Peter komen op tussen de aardappelkisten in extra geventileerde Grote Maïskoele

Burgemees­ter Joost als Neederwiet-dea­ler en pinguïns als klimaat­vluch­te­ling in Neede

NEEDE - Gehuld in een groen pak met canabisprint, hoed, rastavlechten en zonnebril houdt ‘drugsdealer’ Joost van Oostrum zich schuil in een hoekje van het Marktplein in Neede. „Neederwiet”, biedt hij aan. De Berkellandse burgemeester is één van de vossen van de vossenjacht in het kader van het kindercarnaval van NCG De Vlearmuze.

