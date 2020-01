Prinses Margriet komt naar Aalten: koning Willem Alexander uitgenodigd in Dinxperlo

De komst van prinses Margriet is zeker, die van de koning en de Duitse president nog niet, zegt Gerda Brethouwer. De Aaltense is directeur van het museum in Aalten en kwartiermaker van het Achterhoekse aandeel in de Gelderse herdenking van 75 jaar bevrijding. ,,We vonden dat we voor de start van de herdenking hoog moesten inzetten, dat hebben we met deze uitnodiging gedaan.”



Brethouwer weet op dit moment nog niet of de uitnodiging ook wordt gehonoreerd. Het contact met prinses Margriet is ook vorig jaar al gelegd. ,,De prinses komt voor de expositie, die op vrijdag 3 april in het museum in Aalten wordt geopend.”