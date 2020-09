Afsplitsingen, interne conflicten, nieuwe lokale groeperingen: we worden er dood mee gegooid. Doetinchem heeft daarin een bijzondere reputatie, maar de wat kleinere gemeenten kunnen er ook wat van. En elke keer weer vraag ik me af: wat levert het uiteindelijk op?



Dit laatste, geachte lezer, was een retorische vraag. Het antwoord is namelijk: niets. PRO vind ik het meest prangende voorbeeld van onzuiver politiek handelen sinds jaren. Je wordt gekozen in de gemeenteraad voor de Socialistische Partij.



De driekoppige fractie in het toch al door narigheid getekende Oude IJsselstreek zegt nu: we zijn er nog, maar heten vanaf nu PRO. De letterlijke vertaling is: voor. Terwijl de SP zich voortdurend afficheert met: contra. Stem tegen. Stem SP. Het is de meest bizarre verkiezingsleus in de naoorlogse geschiedenis.



Juridisch gezien is het allemaal in de haak. De gemeentewet kent geen partijen en fracties, raadsleden zitten in het bestuur zonder last of ruggespraak. Je wordt formeel als persoon gekozen. En dus mag je gaande de rit je ideologische veren afschudden, of een nieuwe partij vormen.