Problemen bij inloophuis Gasthuus Winterswijk: ‘Bingo en muziek mogen niet meer’

Inzame­lings­ac­ties kerken voor voedsel- en kleding­bank in Eibergen en Neede

EIBERGEN/NEEDE - Bij de protestantse kerken in zowel Eibergen als Neede wordt deze week een inzamelingsactie gehouden voor de regionale voedselbank in Lichtenvoorde. In Eibergen wordt dinsdag 1 maart al ingezameld bij De Oude Mattheüs; in Neede gebeurt dit zondag 6 maart bij de Grote Kerk.

28 februari