Procedure tweede coffeeshop in Doetinchem van start: oud-exploitant 't Rotterdammertje doet ‘zeker mee’

Stef (36) stapt uit de Randstad­bub­bel en woont weer in het oosten: ‘Iedereen blijft hier maar gedag zeggen’

Omdat het almaar niet lukte kinderopvang te vinden, besloot sportjournalist Stef de Bont (36) Utrecht te verlaten en naar het oosten van het land te verhuizen. In een serie columns in De Gelderlander gaat hij beschrijven hoe groot de kloof is met de Randstad. ,,Ik ben dit stukje Nederland aan het herontdekken.”

9 januari