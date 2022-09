Proefrit met prijzige sportwagen eindigt in de sloot in Aalten

Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder ter hoogte van de Aaltenseweg de macht over het stuur. De auto, een Lotus Exige S uit 2006 met een nieuwprijs van zo’n 63.270 euro, schoot in een droge sloot. Daarbij is ook een verkeersbord geraakt.



Het slachtoffer is in het ziekenhuis onderzocht. Wat voor verwondingen de persoon heeft opgelopen is onbekend. De schade aan de wagen is aanzienlijk.



Door het ongeval is er onder meer een gat ontstaan aan de voorkant van de wagen. Een bergingsbedrijf heeft de opvallend gekleurde wagen uit de sloot moeten takelen.