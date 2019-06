Prof. dr. Michiel de Vries: 'Laborijn wordt in rapport onterecht kapotgemaakt'

In het Berenschot-onderzoek wordt een vragenlijst gebruikt die door minder dan een kwart van alle Laborijn-cliënten is ingevuld. Aan het einde wordt duidelijk dat 25 procent daarvan een klacht heeft ingediend bij Laborijn, verder blijkt dat nog eens een kwart een klacht had wíllen indienen. Er hebben dus veel meer klagers de enquête ingevuld dan cliënten zonder problemen.



Berenschot heeft het over een representatief onderzoek met een gebruikelijke respons. De oververtegenwoordiging van cliënten die een conflict met Laborijn hebben, doet echter ernstig twijfelen aan de juistheid van de negatieve uitkomsten.



Het lijkt erop dat de situatie bij Laborijn veel ernstiger wordt voorgesteld dan die wellicht is.



Met zo'n vertekening in de onderzoeksdeelname krijg je al gauw dat de helft van de ondervraagden ontevreden is en vindt dat het Laborijn-personeel ondeskundig is. Maar om daar uit af te leiden dat de helft van het personeel daadwerkelijk ondeskundig is, gaat veel te ver.



Uiteraard zullen er horken zijn onder het personeel van Laborijn en uiteraard worden er fouten gemaakt in de toekenning van uitkeringen. Elk geval daarvan is er een te veel.