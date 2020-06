Programma Openluchttheater Eibergen naar 2021, aangevuld met Helligen Hendrik, Trijntje Oosterhuis en Kenny B

Het cabaretprogramma van Helligen Hendrik is op 28 augustus 2021 te zien in het Eibergse openluchttheater. Trijntje Oosterhuis en Kenny B komen op 12 juni 2021. De online voorverkoop voor alle optredens is maandag begonnen.

Ilse DeLange

Het oorspronkelijk voor dit jaar geprogrammeerde concert van de Amerikaanse band Earth, Wind & Fire Experience is verplaatst naar vrijdag 11 juni 2021. Ilse DeLange komt op zaterdag 17 juli volgend jaar naar Eibergen en Suzan & Freek staan op vrijdag 3 en zaterdag 4 september 2021 in het openluchttheater. De Stones vs The Beatles is verschoven naar 11 september 2021.

Kaartjes vrijgekomen

Wie al kaarten had gekocht voor deze optredens in 2020, werd eerder per mail in de gelegenheid gesteld het ticket te houden, of het geld terug te krijgen. Volgens het openluchttheater heeft zo’n vijf procent van de kopers aangegeven het geld terug te willen. ‘Die tickets zijn weer vrijgekomen. Het betekent onder meer dat voor het uitverkochte optreden van Ilse DeLange nu weer enkele tientallen tickets beschikbaar zijn’, aldus het bestuur.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Ilse DeLange komt in 2021 terug in het Openluchttheater Eibergen. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. © Carlo ter Ellen

Maan en Wende

Over de geschrapte optredens van Maan en Wende is nog geen duidelijkheid. ‘Het management van deze artiesten kan nog niet aangeven of, en zo ja in welk weekend van 2021 deze concerten ingehaald kunnen worden’, laat het bestuur weten. ‘Wij willen uiterlijk eind deze maand duidelijkheid geven aan de ticketkopers of er een nieuwe datum komt, of niet. Vervolgens kan iedereen die dit wil zijn kaartje teruggeven, of het houden.’

De programmering 2021 wordt de komende acht maanden nog verder uitgebreid met nieuwe namen.

André Manuel