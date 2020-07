Project ‘schuilkelder’ in bosgebied bij Eibergen stilgelegd door de gemeente

De Eibergse ondernemer Peter Stoverink is al twee jaar bezig met de procedures voor een plan voor de houten berging-atelier-garage bij zijn woning op de hoek met de Rekkense Binnenweg. Hij heeft ruimte zat, maar zijn ‘tuin’ is tegelijk een bos dat deel uitmaakt van het Gelders Natuurnetwerk: groene natuur waarover de provincie waakt. Zodoende moest hij eerst in de slag met de provincie Gelderland over de plek van de schuur en de kap van elf bomen. En vervolgens ook met de gemeente Berkelland over de bouwvergunning.