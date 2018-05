Promotie De Graafschap aanjager Achterhoek

Beiden zijn ervan overtuigd dat de promotie van De Graafschap goed is voor zowel Doetinchem als de gehele Achterhoek. ,,We krijgen weer nationale belangstelling. De Graafschap is toch het vlaggenschip van de Achterhoek'', zegt Boumans.

Hij verwacht niet dat extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn als volgend seizoen op eredivisieniveau gespeeld wordt. ,,Vergeet niet dat we twee belangrijke risicowedstrijden missen, namelijk tegen Twente en Go Ahead Eagles. Die twee teams spelen komend seizoen in de Jupiler League.''

Gastvrij

Alleen tegen Ajax en Feyenoord worden mogelijk extra maatregelen getroffen. Boumans: ,,We willen vooral een gastvrije club zijn met zo min mogelijk politie-inzet. We gaan de wedstrijden van De Graafschap en evenementen die in de stad worden gehouden in ieder geval goed op elkaar afstemmen.''

Datzelfde verwacht Tiemessen. Als voormalig manager bij De Graafschap heeft hij vaker met het bijltje gehakt. ,,We zijn het natuurlijk wel gewend, hè, in de eredivisie spelen. Het is allemaal niet nieuw voor ons.''

D'r an

Hij denkt dat de horeca in de binnenstad het meest zal profiteren van de promotie. ,,Maar De Graafschap is vooral een club van de gehele Achterhoek. We kunnen nu onze mentaliteit laten zien van 'd'r an'. Onze kernwaarde is hard werken. We noemen onszelf niet voor niets met trots Superboeren.''

Het vernieuwde spelershome van de Graafschapsupporters draagt ook bij aan de veiligheid in de stad. Zondagavond was dat al te merken. Zo'n 2500 tot 3000 supporters bleven lang hangen in hun eigen kantine. Pas toen de open wagen met de spelers het centrum van Doetinchem introk, volgde nog een schare fans.

Festivalsfeer

In de Doetinchemse Grutstraat was het inmiddels gezellig druk met feestvierende Graafschap-aanhangers, met name bij de kroegen Bubbels, Merleyn en De Gebroeders. De angst dat veel fans naar de Parkparade op De Bleek zouden trekken, bleek ongegrond. Het feest bleef daar in een prettige festivalsfeer.