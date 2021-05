Promotiewedstrijd van De Graafschap tegen Helmond Sport staat onder leiding van Borculoër Dieperink

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Urk van het ene naar het andere uiterste met coronacij­fers, Hattem heeft de nul te pakken

10:00 Op Urk gaan de coronacijfers als een jojo op en neer. Gisteren sprong de gemeente eruit op de coronakaart van Oost-Nederland met een relatief gering aantal besmettingen van 28,5 per 100.000 inwoners, vandaag is dat omhoog geschoten naar 99,9. Andere opvallende gemeente is Hattem, waar nul positieve coronagevallen werden geteld in de afgelopen 24 uur.