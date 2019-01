ProRail: géén hekken bij onbewaakte overweg in Winterswijk

De spoorbeheerder is erg stellig: niet alleen moeten alle onbewaakte spoorovergangen zo snel mogelijk worden afgesloten of beveiligd.



Ook de overgangen die voor voetgangers nog toegankelijk zijn door middel van een hek of een zigzaghek moeten op den duur dicht. En er komen zeker geen nieuwe bij, zoals geopperd is voor de Greversweg. Dat schrijft ProRail in reactie op de vraag uit Winterswijk of er een poort kan komen voor langzaam verkeer.