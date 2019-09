ProRail roept gemeenten op onbewaakte overwegen zelf af te sluiten

Betonblokken

De gemeente Winterswijk heeft direct gereageerd en wil dat de overgang vrijdagmiddag rond 16.00 uur is afgesloten met betonblokken zodat er geen wegverkeer meer over kan. Behalve directe ingrepen wil Zwiers samen met de gemeenten tot definitieve maatregelen komen: ‘Daar willen we de omgeving bij betrekken. De bedoeling is in Winterswijk meerdere overgangen af te sluiten’.

Hoeveel nog onbewaakt?

Hoeveel onbewaakte spoorwegovergangen er nog zijn, maakt ProRail niet helemaal duidelijk. 'Het aantal onbewaakte overgangen de afgelopen decennia met 95 procent teruggebracht', staat op de website van ProRail.



‘Sinds 2017 wordt gewerkt aan de laatste Nabo's (Niet actief beveiligde overwegen). Zo’n 40 situaties zijn sindsdien al definitief aangepakt en verbeterd. Voor overige situaties is vaak al planvorming ontwikkeld.



Uitgangspunt: de beste overweg is een opgeheven overweg. Soms is opheffen niet mogelijk en is plaatsing van bomen en bellen een oplossing of het aanleggen van alternatieve wegen’.



Aanvankelijk ging het in 2017 nog om 120 openbare Nabo’s, later kwamen door, volgens ProRail, nog tientallen semi-openbare onbewaakte overgangen bij.



Aldert Baas, woordvoerder van ProRail, zegt niet exact te kunnen zeggen hoeveel onbewaakte overgangen er nu nog zijn: ,,Wel liggen er behoorlijk wat in landelijke gebieden in Overijssel en Gelderland.”