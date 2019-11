Prostituee toont misstanden in Doetinchemse seksclub na maandenlange undercoveractie

Over de precieze inhoud van de uitzending zegt Stegeman niet veel, hij wil niet te veel verklappen. Wel staat op Instagram een filmpje, waarin slaapvertrekken te zien zijn voor de vrouwen die werken bij Escape. Het zijn hokken zonder ramen waar de bedden met amper tussenruimte naast elkaar staan opgesteld. ,,De vrouwen worden er opgehokt als vee, het is heel zielig voor ze”, zegt Stegeman. In de uitzending wordt gesteld dat dit ‘voor Nederlandse begrippen wel extreem’ is.



De prostituees die werken bij Escape durven niet naar de politie te stappen om de misstanden te melden, omdat zij dan hun werkplek en dus hun inkomen kwijtraken. De seksinrichting kwam in 2011 ook in het nieuws, toen er een prostituee werd doodgeschoten. De politie zei toen dat Escape als ‘goed’ bekendstond en er geen illegale zaken als mensenhandel werden geconstateerd.



Dat is acht jaar later dus anders, aldus Stegeman. Hij heeft de uitkomsten van de undercoveroperatie gedeeld met de autoriteiten, zoals de politie en de gemeente Doetinchem. ,,De burgemeester is geschrokken en heeft gezegd dat hierover een stevig gesprek gevoerd gaat worden met de eigenaar”, weet Stegeman. ,,Ook is er een partij die hierover Kamervragen gaat stellen. Welke dat is? Dat zie je zondag in de uitzending.”



Bij Escape in Doetinchem was vrijdag niemand bereikbaar voor een reactie. Wel komen mensen van het eroscentrum zondag aan het woord in de uitzending. Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem was evenmin te bereiken voor een toelichting.



Undercover in Nederland wordt zondag om 20.00 uur uitgezonden op SBS6.