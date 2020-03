Protest in Harreveld tegen misstanden in de jeugdzorg

De demonstratie, waar een tiental mensen aan meedeed, was georganiseerd door de stichting Opkomst voor het Kind. De stichting strijdt tegen misstanden in de jeugdzorg, in jeugdinstellingen en de procedures van uithuisplaatsing. Er is volgens de demonstranten al jarenlang sprake van geweld, misbruik en onnodig isoleren van kinderen, die daar hun hele leven last van houden.