Protest met grote spandoeken tegen industrieterrein in Winterswijk: ‘Ruimte voor dieren’

Dynamite met ‘Geschoten’ winnaar bij Festunique Beltrum

6 september BELTRUM - Wagenbouwgroep Dynamite is bij Festunique uitgeroepen tot winnaar van het corso. ‘Geschoten’ was de titel van de creatie die op de hoek Avesterweg-Meester Nelissenstraat was opgebouwd. Waarbij het wild waarop werd aangelegd, vooral fotogenieke buit opleverde. (B)lijken van groep Lintvelde werd twee, Nessie van The Rising Hope drie.